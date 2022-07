Basket – N1 masculin (Play-offs) : la JA en demi-finale, après 20 ans de disette

Privée d’une place en demi-finale lors de l’exercice précédent par Saint-Louis Basket, la Jeanne d’Arc passe le cap cette saison devant l’UGB au stadium Joseph Gaye. Vainqueurs de la manche aller (66-60), les JA-men ont battu sur le fil les étudiants de l’UGB (47-46) et valident leur ticket pour les demi-finales, après 20 ans d’absence, rapporte le quotidien sportif « Stades ».



L’actuel technicien des JA-men, Mohamed Sène, est de la génération qui avait conduit la JA en demi-finale, puis en finale devant l’US Gorée en 2002.



A noter que les rencontres SIBAC / DUC et Ville de Dakar / USO, qui étaient prévues au stadium Marius Ndiaye, ont été reportées en raison de la pluie, qui a inondé le parquet du stadium.



¼ de finale retour

Samedi 23 juillet 2022

SIBAC / DUC (47-73) reporté

Ville de Dakar / USO (56-51) reporté

UGB / JA (60-66) 46-47



Mercredi 27 juillet 2022

Stade Lat Dior

17h30 US Rail / Douane (51-87)