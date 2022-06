Basket – National 1 féminin : ISEG s’empare du dernier ticket des play-offs

ISEG passe en play- offs, Mbour Basket Club reversé en play-down. Profitant de la défaite de Mbour BC, au stadium Marius Ndiaye devant ASFO (68-44). ISEG tombeur de l’UGB (69-40), au stadium Joseph Gaye, rejoint, en quarts de finale des play-offs, DUC, Jeanne d’Arc et ASFO dans la poule B. Saint-Louis C et Jaraaf avaient déjà validé leurs billets.



Dans la poule A, Ville de Dakar, DBALOC, Mbour BC, UGB et Flying Star dans la poule B disputeront leur maintien dans l’élite en play-down.



En plays-offs, les férus de la balle orange auront 4 affiches alléchantes au programme : Ville de Dakar (1er de la poule A) défie ISEG (4ème de la poule B), DBALOC (2ème de la poule A) croise le fer avec ASFO (3ème de la poule B), DUC (1er de la poule B) rencontre Jaraaf (4ème de la poule A) et Jeanne d’Arc (2ème de la poule B) affronte Saint Louis Basket (3ème de la poule A).