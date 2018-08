Basket-préparation Coupe du monde féminine: Astou et Bintou dans le bain, Aïda Fall et le défi physique

18 ans après sa dernière participation, le Sénégal s'apprête à renouer avec une phase finale de Coupe du monde féminine de basket. Pour ce Mondial du 22 au 30 septembre en Espagne, l'entraîneur Cheikh Sarr à commencé à avoir une idée sur son groupe de performance. Depuis le 17 août, le staff technique multiplie les séances d'entrainement pour évaluer le niveau physique des "lionnes".



Ainsi après 4 jours de stage sur le travail physique, l'heure est à la révision des systèmes de jeu, en présence des trois cadres, en l'occurrence Astou Traoré, Bintou Diémé, et Aida Fall. Ces dernières absentes lors de la première étape de la préparation, ont effectuée leur 2éme séance hier.



Au menu, de l'aérobie spécifiquement basket et la révision des structures du jeu. Ce, pour permettre aux nouvelles arrivées de s'adapter le plus vite possible. Si Astou Traoré et Bintou Diémé semblent déjà dans le bain, "Stades" souligne que qu'Aïda Fall a montré un déficit physique à combler.



Il lui reste quelques jours de préparation pour convaincre son coach Cheikh Sarr avant le début du tournoi de Tarbes en France à partir du 9 septembre prochain.