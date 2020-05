Basketball: Youssou Ndoye sera au Real Bétis la saison prochaine

Le pivot des lions va quitter le Jeep Elite (D1 France) pour aller dans la Liga Endesa. Selon Encestando, « la signature de Youssou Ndoye pour le Real Bétis est déjà clôturée ». Il sera le premier renfort de la prochaine saison. A Nanterre cette saison, il a disputé 22 matchs (toutes compétitions confondues) avec un ratio de 9,3 points par match et 4,9 pour les rebonds. Ses statistiques de la saison ne vont pas surement pas évoluer.



En effet, le joueur de 28 ans a une lésion musculaire depuis février. S’y ajoute que la Ligue Nationale de Basket a annoncé la suspension des championnats de Pro B et de Jeep Elite jusqu’au mois de septembre, une reprise à la rentrée de cette saison 2019-2020 semble de moins en moins probable. Ndoye boucle ainsi sa quatrième saison en France après trois années passées avec le Bourg-en-Bresse où il a été Champion de France Pro B en 2017. La saison 2018-2019, il avait en moyenne 14 points et 8,8 rebonds.