Basketball : le Sénégal accueille les dernières phases éliminatoires de Chine 2019

FIBA Afrique a confirmé mercredi que le Sénégal sera le pays hôte de la sixième et ultime fenêtre des Éliminatoires Zone Afrique pour la Coupe du Monde FIBA 2019.



Du 22 au 24 février, les Sénégalais accueilleront à Dakar la seconde manche du Groupe F, qui comprend le Nigeria, la Côte d’Ivoire, la République centrafricaine, le Rwanda et le Mali.



Avec les qualifications de la Tunisie, du Nigeria et de l’Angola, il ne reste plus que deux places en jeu pour aller représenter l’Afrique à la Coupe du Monde FIBA 2019 en Chine, la toute première à 32 équipes.



Le tournoi à six nations devrait se dérouler dans la Dakar Arena, qui se trouve dans les environs de la capitale sénégalaise.



Les membres de la Fiba Afrique notamment le president Hamane Niang semblent être séduit par ce bijou de 15.000p places prêt à recevoir les 6 équipes qui vont participer à cette compétition : Nigeria, Centrafrique, Cote d’Ivoire, Rwanda, Mali et Sénégal.



Après avoir gagné trois de ses six matchs lors du premier tour disputé au Stadium Marius Ndiaye de Dakar en juin-juillet 2018, le Sénégal devient ainsi la quatrième nation africaine après l’Angola, le Nigeria et la Tunisie (déjà qualifiés) à organiser sur ses terres une des fenêtres qualificatives.



Les lions de la Téranga qui comptent 16 points ont besoin de 2 victoires pour décrocher la qualification. Un 5e ticket pout cette prestigieuse compétition qu’ils peuvent recevoir au soir du 24 février. Si l’on sait qu’à domicile, Maleye Ndoye et ses coéquipiers ne sont que victorieux.



Le seul bémol sur l’organisation est la date des élections présidentielles du Sénégal prévue le 24 février prochain coïncidant donc avec la deuxième journée des joutes. La FSBB a sans doute pris en compte ce fait majeur.



