Bassirou Diomaye Faye parle de son programme pour la presse sénégalaise (Video)

La Coalition Diomaye président a entamé son dixième jour de campagne mardi. Le candidat a accordé une trentaine de minutes aux journalistes pour partager avec eux, le programme et les réalisations qu’il fera pour eux une fois élu. Bassirou Diomaye Faye qui s’est dit soucieux et désireux d’améliorer les conditions du milieu des médias, annonce avoir mis en place des projets dans ce sens. Toutefois, il n’a pas manqué de formuler des recommandations afin de mieux professionnaliser et former les journalistes. L’entretien s’est déroulée à l’heure de la rupture à la descente du pont de Foundiougne. Regardez!

Ndeye Fatou Touré

