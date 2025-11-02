Réseau social
Bassirou Kébé défend le régime et minimise les critiques de l'opposition



Bassirou Kébé défend le régime et minimise les critiques de l'opposition
Bassirou Kébé, directeur général de la SN HLM et membre de la coordination nationale de Pastef (MONCAP), a pris la défense de l'action gouvernementale face aux critiques de l'opposition, en insistant sur son rôle de « garant des libertés et de promoteur de l'efficacité publique ».
 
Face aux récentes mobilisations de l'opposition, M. Kébé a adopté une posture de décrispation, refusant d'y voir un signe de faiblesse du pouvoir. Invité ce dimanche de l'émission « Point de vue » sur la RTS, il a affirmé que les manifestations sont désormais considérées comme « la règle, et non l’exception » pour l'octroi des autorisations.
 
Selon le cadre de Pastef, cette ouverture est une preuve de la « vitalité démocratique » du Sénégal et marque une rupture avec les pratiques du régime précédent, souvent accusé de restriction des libertés publiques.
 
Tout en saluant la liberté de contester, Bassirou Kébé a estimé que l'opposition est en panne de repères et sans argument solide », l'accusant d'être « déconnectée des réalités sociales ».
 
Il a par ailleurs, évoqué une opposition « de milliardaires capable de mobiliser, mais incapable de rallier la majorité silencieuse des Sénégalais ».
 
Pour M. Kébé, « le message est clair : la légitimité du régime s'ancre désormais dans la gouvernance et l'action publique, et non plus dans le rapport de force de la rue ».
 
Sur le front économique, Bassirou Kébé a articulé la défense du gouvernement autour de deux axes. Il a d'abord rappelé les « mesures d’urgence prises dès avril 2024, notamment, les subventions sur les produits de première nécessité et le paiement des dettes dues à la CMU, aux paysans et aux étudiants ».
 
Il a ensuite annoncé la prochaine mise en œuvre d'un plan de redressement à plus long terme. « L'objectif est de montrer un gouvernement capable à la fois de réagir rapidement aux préoccupations conjoncturelles (pouvoir d'achat) et de se doter d'une vision structurelle », a-t-il souligné.
 
Interrogé sur les récentes arrestations de journalistes, M. Kébé a rejeté toute accusation d'atteinte aux libertés de la presse. Il a établi une distinction entre la liberté d’expression et le respect de l'ordre public. « Lorsqu’un acte menace l’ordre public, la force publique agit », a-t-il soutenu.
 
Le DG de la SN HLM a toutefois tenu à minimiser la gravité des événements en précisant que « les journalistes concernés ont été libérés dès le lendemain ».
 
Pour lui, cela réaffirme la « normalité institutionnelle du Sénégal, où les forces de l'ordre agissent dans le cadre de la loi et non sous l'impulsion politique ».
 
« Nous n’avons pas besoin d’une manifestation pour savoir ce que les Sénégalais attendent », a-t-il lancé.
 
