Marché des titres de l'UEMOA : le Sénégal lève 1311,3 milliards de FCFA en quatre mois

Bloqué sur le marché financier international en raison des tensions budgétaires liées à l'affaire de la dette cachée, le Sénégal s'est massivement rabattu sur le marché régional. Entre janvier et avril 2026, le pays a mobilisé 1311,3 milliards de FCFA sur le marché des titres publics de l’UEMOA, se classant deuxième derrière la Côte d’Ivoire, selon la synthèse d’Umoa-Titres.







Au total, les États de l'Union ont levé 5484 milliards de FCFA au cours des quatre premiers mois de l’année. La Côte d’Ivoire, première économie de la zone, domine le classement avec 2401,1 milliards de FCFA mobilisés. Derrière le duo de tête formé par Abidjan et Dakar, on retrouve le Burkina Faso (485 milliards), le Mali (413 milliards) et le Niger (290,3 milliards), tandis que le Togo (179 milliards) et la Guinée-Bissau (168,2 milliards) ferment la marche.







Dakar et Abidjan captent plus de la moitié de l'encours global

Ces récentes opérations portent le stock global de la dette des États de l’Union à 23 366,5 milliards de FCFA au 30 avril 2026. L'analyse des données montre une forte concentration de cette dette sur deux pays seulement, qui détiennent plus de la moitié du stock total. La Côte d’Ivoire affiche un encours de 7517,4 milliards de FCFA, suivie du Sénégal avec 5051,7 milliards de FCFA. Les encours restants se répartissent entre le Burkina Faso (2965 milliards), le Mali (2643,6 milliards) et la Guinée-Bissau, qui conserve le stock le plus faible avec 530,6 milliards de FCFA.







756,3 milliards de FCFA remboursés par le Sénégal

Pour honorer leurs engagements financiers sur cette même période, les pays de l’UEMOA ont dû débourser un montant total de 4021,7 milliards de FCFA en remboursements.







Dans ce domaine également, la Côte d’Ivoire arrive en tête des versements aux créanciers avec 1298 milliards de FCFA payés. Elle est talonnée par le Sénégal, qui a restitué 756,3 milliards de FCFA, et le Niger avec 616,4 milliards de FCFA de dettes honorées. Le Mali (398,4 milliards), le Burkina Faso (355,9 milliards), le Togo (279,8 milliards) et la Guinée-Bissau (147 milliards) complètent la liste des remboursements effectués sur le marché primaire.

