Bayern Munich : Harry Kane explose déjà tout sur son passage !

Auteur de débuts idylliques avec le Bayern Munich, Harry Kane semble être parfaitement taillé pour le club bavarois qui se régale déjà avec l’attaquant anglais.



C’était l’un des gros transferts de l’été qui vient de s’écouler. Après une décennie riche sur le plan individuel mais soporifique collectivement à Tottenham, Harry Kane a décidé d’exporter ses talents en Bavière après moult négociations ardues entre le club londonien et le Bayern Munich. En débarquant au club contre 100 millions d’euros, Harry Kane n’a pas tardé à faire parler de lui positivement. Après une première rencontre de Bundesliga étincelante contre le Werder Brême, ponctuée par un but et une passe décisive, Thomas Tuchel, son nouvel entraîneur, avait alors promis de grandes choses pour la suite de leur collaboration : «La passe décisive était excellente, le but était un classique. Il prend beaucoup de temps et frappe là où il veut que le ballon aille. Il est absolument génial, humain, sa présence, sa façon de s’entraîner… Il a délivré une passe décisive et en a marqué – ça peut continuer comme ça»



Et pour le moment, il est difficile de donner tort à l’ancien coach du PSG et de Chelsea. Toujours aussi facile dans le jeu, le buteur anglais semble s’être parfaitement greffé au système de ses partenaires qu’il n’hésite pas à mettre en exergue. Bien qu’il n’ait pas encore les clés du jeu comme ce fut le cas chez les Spurs, son profil de joueur altruiste va lui offrir, assurément, une place centrale dans la création du onze bavarois dans les prochaines semaines. Mais là où les choses sont également fabuleuses avec Kane, c’est qu’en plus de disposer d’une vision de jeu et d’un QI au-dessus de la moyenne, ce dernier est un buteur d’exception. Ses 4 buts et 1 passe décisive en quatre rencontres de Bundesliga le prouvent. Ajoutez à cela son but et sa passe décisive contre Manchester United en Ligue des Champions ce mercredi et vous pouvez alors prendre la pleine mesure de ses débuts idylliques au Bayern Munich.



Des débuts historiques

Vous n’êtes pas encore convaincus par son arrivée au Bayern Munich ? Sa rencontre ce samedi face à Bochum devrait finalement vous remettre les idées en place. Auteur d’un triplé et de deux passes décisives lors du succès fleuve des siens (7-0), le natif de Walthamstow pointe désormais à 7 buts et 3 passes décisives dans la ligue d’outre-Rhin. C’est simple, ses débuts au Bayern Munich sont historiques d’un point de vue comptable. Avec 7 buts lors de ses cinq premières rencontres de championnat, l’Anglais fait mieux que Mario Mandzukic, Gerd Muller et Miroslav Klose (5 réalisations sur leurs 5 premiers) au Bayern Munich. Encore mieux, ses chiffres lui permettent d’être ainsi l’auteur des meilleurs débuts d’un joueur en Bundesliga.