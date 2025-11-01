Réseau social
Connectez-vous S'inscrire
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
Publicité

Bayern Munich : Nicolas Jackson inscrit son premier but en Bundesliga



Bayern Munich : Nicolas Jackson inscrit son premier but en Bundesliga
Nicolas Jackson a enfin trouvé le chemin des filets en Bundesliga. Titulaire dans une équipe du Bayern Munich largement remaniée, l’attaquant sénégalais a inscrit le deuxième but bavarois face au Bayer Leverkusen ce samedi, lors de la 9e journée.
 
Il a marqué d’une superbe tête sur un centre de Konrad Laimer, signant ainsi sa troisième réalisation depuis son arrivée au Bayern.
Autres articles

Moussa Ndongo

Samedi 1 Novembre 2025 - 19:48


div id="taboola-below-article-thumbnails">

Nouveau commentaire :
Facebook Twitter