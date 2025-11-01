Bayern Munich : Nicolas Jackson inscrit son premier but en Bundesliga

Nicolas Jackson a enfin trouvé le chemin des filets en Bundesliga. Titulaire dans une équipe du Bayern Munich largement remaniée, l’attaquant sénégalais a inscrit le deuxième but bavarois face au Bayer Leverkusen ce samedi, lors de la 9e journée.
Il a marqué d’une superbe tête sur un centre de Konrad Laimer, signant ainsi sa troisième réalisation depuis son arrivée au Bayern.
Il a marqué d’une superbe tête sur un centre de Konrad Laimer, signant ainsi sa troisième réalisation depuis son arrivée au Bayern.
Autres articles
-
Ligue 1 : Yehvann Diouf écœuré après la défaite de Nice face au PSG dans les dernières secondes
-
Premier League : Arsenal s’envole en tête, Manchester United accroché, Crystal Palace déroule face à Brentford
-
Auxerre - OM : les compositions probables
-
Massimiliano Allegri lance un grand avertissement à Didier Deschamps pour Adrien Rabiot
-
Bournemouth : la pépite française Eli Junior Kroupi commence à tout casser