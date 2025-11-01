Bayern Munich : Nicolas Jackson inscrit son premier but en Bundesliga

Nicolas Jackson a enfin trouvé le chemin des filets en Bundesliga. Titulaire dans une équipe du Bayern Munich largement remaniée, l’attaquant sénégalais a inscrit le deuxième but bavarois face au Bayer Leverkusen ce samedi, lors de la 9e journée.



Il a marqué d’une superbe tête sur un centre de Konrad Laimer, signant ainsi sa troisième réalisation depuis son arrivée au Bayern.