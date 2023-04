Bayern Munich : Thomas Tuchel annonce le retour de Sadio Mané

C’est la polémique qui a enflammé toute la Bavière. Ce mercredi après la lourde défaite du Bayern Munich sur la pelouse de Manchester City (3-0), une altercation entre Sadio Mané et Leroy Sané a éclaté.



L’international sénégalais a alors asséné un coup à la lèvre à son coéquipier allemand. Un geste qui lui a coûté une suspension de la part de son club. Ce samedi en conférence de presse, Thomas Tuchel s’est exprimé sur ce sujet brûlant.



« Sadio a déjà réagi et s’est excusé. Demain, il reprendra l’entraînement normalement et sera dans le groupe contre Manchester City ». Un événement que les Bavarois vont devoir vite oublier. Ce mercredi en Ligue des champions face au Skyblues, ils vont devoir réaliser un authentique exploit pour se qualifier en demi-finale de C1.