Bayern Munich : la presse allemande révèle les raisons de la bagarre entre Sadio Mané et Leroy Sané

Sadio Mané et Leroy Sané en sont venus aux mains dans le vestiaire, après une dispute suite à la défaite 3-0 du Bayern Munich sur la pelouse de Manchester City. Selon le journal allemand Bild, qui fait une nouvelle publication, tout a démarré sur la pelouse.



En effet, le média allemand révèle que l’élément déclencheur de la dispute a eu lieu à la 83e minute : Mané a couru dans l’espace pour recevoir un ballon en profondeur, mais la passe a été donnée derrière Sadio Mané, par Leroy Sané. Ce dernier s’énerve et entame une dispute avec Mané sur la pelouse.



Une fois dans le vestiaire, Sadio Mané s’est plaint de la façon dont Sané lui avait parlé sur le terrain mais ce dernier, visiblement, a encore lancé des propos qui n’ont pas plu à l’ancien de Liverpool. Soudain, le Sénégalais a attaqué le joueur allemand originaire du Sénégal et l’a frappé au visage (sur la lèvre).



Leroy Sané et Sadio Mané ont dû être séparés par leurs coéquipiers. Afin de calmer les esprits, Sané a été expulsé du vestiaire. Des témoins rapportent que le coup a laissé des marques sur le visage de Sané.