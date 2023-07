Bénin: l’armée reçoit des hélicoptères français pour la lutte contre le terrorisme

Selon nos informations, l’armée béninoise a réceptionné la semaine dernière trois hélicoptères Puma de fabrication française, destinés au transport de troupes. Ces hélicoptères sont également armés. Livrés à Cotonou, les appareils auraient déjà été acheminés vers le nord du pays et effectué leur premier vol.



Avant cette nouvelle acquisition, l’armée béninoise opérait déjà avec deux hélicoptères Écureuils.



Il y a l’équipement militaire, mais également l’augmentation des effectifs dans le plan de riposte : l’armée recrute exceptionnellement 5 000 hommes. De plus, la coopération militaire avec les pays voisins s’intensifie : selon nos informations, le président béninois Patrice Talon évoquera encore le sujet avec ses pairs dimanche 9 juillet à Bissau, au cours du sommet de la Cédéao.



Cotonou bénéficie également du soutien des partenaires, comme les États-Unis - très discrets - et la France : Paris a offert à l’armée béninoise entre autres des véhicules blindés de transport de troupes (VAB) et des pick-up.