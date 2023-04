Bénin: le président Patrice Talon remanie son gouvernement

La sortie du ministre de la Justice était attendue, depuis la semaine dernière. La presse et les réseaux sociaux avaient donné l’alerte sur son limogeage. Samedi, Patrice Talon expliquait à la presse qu’il fallait attendre un acte officiel pour confirmer son départ. Il a pris le décret juste après le départ du président rwandais, Paul Kagame, en visite au Bénin.



Sévérin Quenum, proche et fidèle des fidèles, est ainsi remplacé par l’avocat Yvon Detchenou, ancien bâtonnier. Le départ de Séverin Quenum est une surprise. Le président remanie, en effet, rarement son équipe. « On ne change pas une équipe qui gagne », dit-il souvent.



L’équipe gagnante a perdu trois joueurs dont le Garde des sceaux qui était la voix de son maitre. Il assumait aussi ses actes, même quand les avocats des opposants de Madougou et Aivo le critiquaient. Les raisons de son départ ne sont pas évoquées.



L’autre surprise est le départ du ministre de l’Énergie, ancien haut fonctionnaire d’électricité de France. Il pilote, depuis 2016, les réformes du secteur. Patrice Talon a nommé, à sa place, un de ses collaborateurs comme secrétaire d’État.