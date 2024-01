Bénin: le président Talon rencontre les groupes parlementaires

Les rencontres se sont déroulées à huis clos, Patrice Talon avait à ses côtés son ministre de la Justice. Le chef de l’État n’a pas pu entendre l’avis des députés de l’opposition sur la décision de la Cour. Les Démocrates veulent prendre le temps de consulter leur président Boni Yayi. Les deux groupes de la majorité au pouvoir sont allés plus loin dans les échanges avec Patrice Talon,



Sur la question : quels députés doivent délivrer les parrainages en 2026 pour les candidats à l’élection présidentielle ? Les sortants ou les nouveaux élus ? L’UPR souhaiterait par exemple qu'il s'agisse des nouveaux, rapporte une confidence, mais rien d’officiel et de public d’ailleurs pour les deux.



Dans une posture de facilitateur du jeu politique, Patrice Talon aurait demandé à sa majorité de privilégier la concertation sans exclusivité, surtout que l’opposition se dit favorable au consensus. La correction du code électoral demandée n’est pas encore programmée.



Plusieurs élus présents à la rencontre confient que Patrice Talon a répété qu’il s’en ira bien en 2026 au terme de son second et dernier mandat.