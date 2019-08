Bénin: une nouvelle centrale électrique pour mettre fin aux délestages

La nouvelle centrale thermique à cycle combiné, gaz et fuel, est très moderne et respecte selon les autorités les normes environnementales requises. Pour tourner confortablement, le Bénin a besoin de 240 mégawatts. Maria Gléta en apporte déjà la moitié, confie Jean-Claude Houssou, ministre de l’Énergie du Bénin. « La centrale que nous inaugurons est là pour pourvoir au moins de moitié à ce besoin en capacité énergétique de notre pays. »



D’autres centrales sont prévues sur ce site d’une vingtaine d’hectares qui deviendra un complexe de 480 mégawatts.



Le défi de l'entretien



Le Bénin a toujours connu des galères énergétiques : coupures, délestage, courant instable et de mauvaise qualité. Patrice Talon a promis d'y remédier.



Son ministre, qui pilote les réformes énergétiques, assure que « le délestage est terminé au Bénin. Le délestage est un phénomène manuel et volontaire qui a lieu quand l’offre n’est pas égale à la demande. Aujourd’hui, nous avons suffisamment d’offres donc le délestage, c'est terminé au Bénin. »



Les bailleurs de fonds ont salué le respect des délais par le consortium d’entreprises danoises. Après le défi de la réalisation, il reste le défi de l’exploitation et de la maintenance a prévenu un partenaire financier au cours de la cérémonie d’inauguration.