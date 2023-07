Bernardo Silva met un coup de pression au FC Barcelone, Chelsea passe à l’attaque pour Dusan Vlahovic

Bernardo Silva en a marre d’attendre le FC Barcelone, Dusan Vlahovic se rapproche de Chelsea et le Bayern Munich veut faire une razzia sur le football anglais, retrouvez dans votre revue de presse Foot Mercato les dernières informations de la presse sportive.



Bernardo Silva fait du forcing



Dans Mundo Deportivo, on apprend que Bernardo Silva commence à s’impatienter, il veut rejoindre le Barça cet été. Le joueur de City aurait demandé au club catalan d’accélérer les négociations avec les Skyblues pour son transfert. Le portugais serait même prêt à forcer sa direction à accepter son départ en cas de belle offre. Manchester City ne le laissera pas partir pour moins de 80 millions d’euros, les dirigeants barcelonais ne feront pas une telle proposition. Non, ils envisagent plutôt un prêt avec option d’achat pour pouvoir rentrer dans les clous du fair-play financier. Pas sûr que City accepte ces conditions… De son côté le quotidien Sport met en avant les 6 joueurs que les Culers veulent vendre en urgence. L’objectif est d’alléger l’équipe que Xavi aura avant le début de la tournée aux États-Unis, mais surtout d’alléger la masse salariale. D’après le journal, Lenglet signera pour Tottenham, le contrat d’Alex Collado va être rompu, Pablo Torre, Nico et Julián Araujo seront prêtés et Kessie attend une offre de Juventus.



Vlahovic remplace Lukaku



En parlant de la Juventus, il n’y a pas que Kessié qui pourrait devenir un bianconero, mais aussi Romelu Lukaku. La nouvelle fait beaucoup de bruits en Italie sur tous les principaux journaux sportifs. L’attaquant belge n’aurait pas répondu à l’offre des Nerazzurri, s’ouvrant plutôt à la proposition de la Juventus. «Il fait frissonner la Juve» titre Tuttosport. Big Rom fait aussi la Une de La Gazzetta dello Sport et du Corriere Dello Sport. Pour les deux médias, le Belge reste tout de même proche des Nerazzurri, mais ce qui bloque son transfert, c’est André Onana. Tant qu’il n’a pas été transféré, Lukaku ne pourra pas être acheté. Enfin d’après les journaux anglais, son départ à United est toujours en bonne voie. Bon, La Juventus s’attend par contre au départ de Dusan Vlahovic. Selon le Daily Mail, Chelsea est prêt à débourser un peu moins de 80 millions d’euros pour le buteur serbe. Une destination qui pourrait plaire au joueur de 23 ans.





Le Bayern fait coup double

On va s’intéresser à ce qui est écrit dans les pages sports du Daily Mirror. Le média anglais s’inquiète de la razzia du Bayern sur le football anglais, enfin surtout sur deux joueurs, Harry Kane et Kyle Walker. Pour le buteur, le Bayern se rapproche d’un accord avec les Spurs selon le tabloïd, on parle d’un transfert d’un peu moins de 100 millions d’euros. Ce qui peut paraître déroutant comme information quand on sait que le président de Tottenham réclame beaucoup plus généralement. Walker de son côté aurait été impressionné par la persistance du Bayern à vouloir le recruter. Les Bavarois lui auraient proposé un contrat de deux ans. Mais d’après le Daily Mail, Manchester City souhaiterait plutôt le voir rester. Son contrat prend fin dans 12 mois, et du coup les Citizens vont lui proposer une prolongation d’un an. Attention tout de même à la Juve qui serait à l’affût sur le dossier et pourrait le signer libre de tout contrat l’été prochain, voire cet été avec une offre raisonnable.