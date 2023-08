Bianca Censori sous le feu des critiques: les tenues de la nouvelle épouse de Kanye West font parler d’elles

Les rumeurs d'un mariage entre Bianca et Ye sont apparues deux mois seulement après que le fondateur de Yeezy ait finalisé son divorce avec Kim Kardashian. Une vidéo filmée par un utilisateur de TikTok a finalement confirmé l’information. On peut y voir un homme demander son numéro à Bianca, qui répond qu’elle ne peut pas, parce qu’elle est mariée.



Kanye West et Kim Kardashian ont été mariés de 2014 à novembre 2022. Les deux stars ont eu quatre enfants ensemble: North, 9 ans, Saint, 6 ans, Chi, 4 ans, et Psalm, 3 ans. Le couple avait officialisé sa relation en avril 2012 et s'était marié lors d’une somptueuse cérémonie en Italie deux ans plus tard, quelques mois après la naissance de leur fille aînée, North.

Bianca a été aperçue dans des vêtements en maille révélateurs, en haut de bikini et legging transparent ou encore pieds nus dans les rues. Des tenues jugées “irrespectueuses” par de nombreux internautes, qui n’ont pas manqué de le signaler sur les réseaux sociaux. “C’est un énorme manque de respect envers les autres que de sortir presque nu”, peut-on lire. “Les Italiens vont être choqués.”