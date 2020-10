Biélorussie : Svetlana Tikhanovskaïa fixe un ultimatum au président Loukachenko

Le bras de fer se tend entre Svetlana Tikhanovskaïa et Alexandre Loukachenko. Mardi 13 octobre, l'opposante biélorusse a donné douze jours au président biélorusse pour renoncer au pouvoir sous peine de lancer un appel à la grève.



L'ancienne république soviétique de 9,5 millions d'habitants a été le théâtre de manifestations massives et de grèves depuis l'élection présidentielle contestée du 9 août remportée par le sortant Alexandre Loukachenko. L'opposition dénonce un scrutin truqué.



"Si nos exigences ne sont pas respectées d'ici au 25 octobre, le pays tout entier descendra pacifiquement dans les rues et le 26 octobre, toutes les entreprises se mettront en grève, toutes les routes seront bloquées et les magasins d'État ne vendront plus rien", a prévenu dans un communiqué l'opposante, qui s'est exilée en Lituanie.