Bilan de la saison de Ligue 1: 182 matchs disputés pour 311 buts inscrits

Le Casa Sports est la 3ème équipe à avoir remporté deux titres de champion de Ligue 1 après le Jaraaf et Génération Foot. Les Ziguinchorois ont concédé 3 défaites dont 1 à domicile contre Guédiawaye FC (1-2, 26ème journée). Avec 12 victoires et 47 points engrangés, le Casa Sports est loin des statistiques du champion sortant, Teungueth FC, qui avait totalisé 52 points et gagné 15 matchs, rapporte le quotidien sportif « Stades ».



Génération Foot, meilleure attaque

Cette année encore Génération Foot termine à la 3ème place, comme la saison dernière. Les Grenats (11 victoires, 9 nuls, 6 défaites) possèdent malgré tout la meilleure attaque (34 buts) et le titre de co-meilleur buteur revient à son sociétaire Ngagne Fall, à égalité avec Bouly Junior du Jaraaf (13 buts). La saison précédente, Diambars (2ème), avec 37 buts, détenait la meilleure attaque.



Dakar Sacré-Cœur la meilleure défense

En une saison, Dakar Sacré-Cœur est passé d’une septième défense poreuse (29 buts encaissés) à la meilleure cette saison (15 buts encaissés). C’est un paradoxe pour une équipe qui jouait le maintien. En effet, Dakar SC a connu une saison compliquée avec une 13ème place relégable à l’issue de la 20ème journée, suite au limogeage de David Laubertie, a réussi à maintenir l’équipe de Sacré Cœur, avec 3 victoires et 3 nuls. Finalement, Dakar SC (7 victoires, 11 nuls, 8 défaites) termine à la 9ème place et a inscrit 16 buts.



Ndiambour, 2ème relégation et une 1ère pour Mbour Petite Côte

A la 10ème place l’année dernière, le Ndiambour (13ème, 25 pts) est relégué en Ligue 2, pour la deuxième fois. En effet, lors de la saison 2008-2009, le club lougatois était dernier de la poule A et a assuré son retour dans l’élite en 2015-2016.

Quant à Mbour PC, promu en Ligue 1 en 2010-2011, il connait sa première relégation en Ligue 2, en étant dernier au classement de Ligue 1, avec un bilan de 4 victoires, 6 nuls et 16 défaites cette saison, selon « Stades ».



Meilleur buteur

13 buts : Ngagne Fall (Génération Foot), Bouly Junior Sambou (Jaraaf)

9 buts : Paul Valère Bassene (Teungueth FC)

7 buts : Alassane Diallo (Gorée), Raymond Diémé Ndour (Casa Sports), Mélèye Diagne (Diambars), El Hadji Latyr Ndiaye (Douane)