Bilan des 6 ans Macky Sall : la production de l’énergie passe de 665 mégawatts en 2012 à 1250 mégawatts en 2018 (Ministre)

Se prononçant sur le bilan des six ans au pouvoir (25 mars 2012- 25 mars Z018) du président de la République Macky Sall dans le domaine de l’énergie, le ministre conseiller Arona Coumba Ndoffène Diouf a révélé de forts progrès du mix énergétique qui ont fait passer les capacités de production du Sénégal de 665 mégawatts en 2011-2012 à 1250 mégawatts en 2018.



M. Diouf a par ailleurs relevé sur Aps que le mix énergétique a permis de "stabiliser et d’améliorer la production en énergie électrique" du Sénégal, grâce notamment à la construction de 4 nouvelles centrales électriques et stations solaires à Meouane, Bokhol, Malicounda.



Cette stabilisation va permettre de mieux satisfaire la demande en énergie des Sénégalais, estimée à 850 mégawatts, car la situation de la production et la fourniture de l’énergie s’est en conséquence beaucoup stabilisée.