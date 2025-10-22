Billetterie 100% digitale : la FSF enregistre une hausse de 27 % des recettes au Stade Abdoulaye Wade

La Fédération Sénégalaise de Football (FSF) se frotte les mains. Grâce à la mise en œuvre d'une billetterie entièrement dématérialisée, les recettes du Stade Abdoulaye Wade de Diamniadio ont enregistré une progression notoire.



En effet, le récent match opposant les Lions de la Téranga à la Mauritanie, comptant pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, a généré la somme de « 218 661 930 F CFA. » Cette performance marque une hausse impressionnante de 27 % par rapport aux revenus du précédent match contre le Soudan.



Ce succès valide la stratégie digitale adoptée par la FSF, qui semble avoir trouvé la clé pour moderniser la gestion de ses événements sportifs. Le communiqué de la Fédération souligne d'ailleurs les bénéfices concrets de ce nouveau modèle avec « une transparence accrue, une meilleure traçabilité des ventes, et une expérience simplifiée et sécurisée pour le public ».



La FSF salue l'engagement et la confiance des supporters, qui, en adoptant massivement cette solution numérique, contribuent directement à l'assainissement et au rayonnement du football national.

































