Birmanie: la Russie soutient la junte dans ses efforts pour «stabiliser» le pays (Lavrov)

La Russie soutient les efforts de la junte pour «stabiliser» la Birmanie en crise depuis le coup d'État militaire du 1er février 2021, a déclaré mercredi 3 août 2022 le chef de la diplomatie russe Sergueï Lavrov à Naypyidaw. «Nous sommes solidaires avec les efforts (des autorités birmanes, ndlr) visant à stabiliser la situation dans le pays. L'année prochaine, vous allez organiser des élections législatives et nous vous souhaitons du succès pour rendre votre pays encore plus fort et prospère», a affirmé le ministre, cité par les agences de presse russes.