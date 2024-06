Bitumage de l'axe Wassadou-Cabendou -Nianao, électrification, accès à l'eau potable : les habitants de Wassadou investissent la rue

Les populations de Wassadou (localité située dans le département de Vélingara à la frontière de la Guinée Bissau) sont sorties dans la rue ce vendredi pour manifester leur colère. Ces habitants de cette partie du pays se considèrent comme étant des laissés en rade par tous les régimes qui sont passés par là. Elles dénoncent leur situation et celle de leur localité, qui soutiennent -ils, "ne bénéficie d'aucune oeuvre sociale".



La principale raison de leur sortie de ce jour est la réclamation du bitumage de l'axe routier Wassadou- Cabendou -Nianao, de l'accès à l'électricité et à l'eau potable. "Depuis les indépendances, nous sommes en train de réclamer le bitumage de l'axe Cabendou-Wassadou-Nianao. Nous réclamons aussi l'électrification de la commune de Wassadou qui regorge 64 villages avec 22 mille âmes", ces mots sont de Saliou Kandé, deuxième adjoint au maire de Wassadou et coordonnateur de la marche.



"Pour voir le goudron, il faut sortir de la commune de Wassoudou aller jusqu'à Cabendou. Nous avons une carte d'identité qui nous est propre. Une fois que vous quittez Wassadou pour aller à Vélingara les gens n'ont pas besoin de vous demander d'où vous venez", a ajouté monsieur Kandé. Non sans s'arrêter là, le coordonnateur de la marche a également remis sur la table deux autres vieilles doléances à savoir l'électrification de leur commune et l'accès à l'eau potable.