Blanc ne ferme pas la porte au PSG

Depuis l'arrivée de QSI dans le capital du Paris Saint-Germain, l'équipe la plus séduisante, au jeu le plus léché et offensif, n'était pas celle de 2015-2016 ? Laurent Blanc était alors aux commandes sur le banc de touche, régnait sur les compétitions hexagonales au point que le champion du monde 1998 avait été prolongé en février 2016, ce jusqu'en juin 2018. Mais quelques mois plus tard, au sortir d'une élimination en quart de finale de Ligue des champions, le coach avait été viré sans ménagement, et remplacé depuis par Unai Emery, appelé à la rescousse pour faire franchir un cap à Edinson Cavani et consorts, fort de trois victoires en Ligue Europa.



Finalement, le Basque n'a pas convaincu, ni en interne ni parmi la majorité des supporters franciliens, et la direction des Rouge et Bleu travaille aujourd'hui pour trouver un nouveau manager entre les Antonio Conte, Luis Enrique, Diego Simeone, José Mourinho et autre Carlo Ancelotti. Les deux derniers auraient déjà décliné, réduisant la marge de manoeuvre de Nasser Al-Khelaïfi. Et pourquoi ne pas faire revenir Laurent Blanc, deux ans après lui avoir signé un chèque de 22 millions d'euros pour le faire partir ? L'intéressé ne dirait pas non, comme il a pu le confirmer devant les caméras de La Chaîne L'Equipe ce lundi, lors de la conférence de presse présentant le 20e anniversaire du titre de champion du monde des Bleus.



Le "Président" veut entraîner, et attend un projet sportif attirant. Même si c'est à Paris ? "Ce serait très compliqué, mais s'il y a un projet, on l'étudierait", a-t-il déclaré, ne fermant donc aucune porte. Les chances que cette opportunité se présentent sont évidemment infimes, d'une part car les dirigeants parisiens perdraient la face à revenir embaucher un coach viré deux ans en amont, et d'autre part car QSI cherche désormais à attirer une vraie pointure des bancs de touche. Mais à son arrivée en juin 2013, Laurent Blanc n'était pas non plus un premier choix, loin s'en faut...