Blanchiment de capitaux : Aliou Sall et son épouse édifiés ce lundi

Aliou Sall et son épouse Aïssata Sall, en garde à vue depuis jeudi dernier, seront conduits de nouveau ce lundi, devant le Pool judiciaire financier, sauf changement de dernière minute. Ils seront édifiés après leur offre de consignation de 240 millions de F Cfa, rapporte "Les Echos".
Pour rappel, Aliou Sall, ancien maire de Guédiawaye et frère de l’ex-président Macky Sall, ainsi que son épouse Aïssata Sall, ont été présentés vendredi au juge du Pool judiciaire financier dans le cadre d’une enquête pour blanchiment présumé de capitaux.
Placé en garde à vue la veille par la DIC, le couple a proposé une caution solidaire de 240 millions de FCFA pour obtenir une liberté provisoire, en attendant la décision du juge après un retour de parquet.
