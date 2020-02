Borussia Mönchengladbach : Mamadou Doucouré a prolongé

✍️#DieFohlen haben den 2021 auslaufenden Vertrag mit Mamadou Doucouré vorzeitig verlängert.

Wir freuen uns die Zukunft mit dir, @Mams_Dcr ! 💚 pic.twitter.com/c0m2tz74es

— Borussia (@borussia) February 14, 2020



Le Borussia Mönchengladbach pourra compter sur Mamadou Doucouré (21 ans) dans les années à venir. Alors que son bail courait jusqu’en juin 2021, les Poulains ont annoncé ce vendredi avoir prolongé son contrat. Cependant, aucun détail n’a été communiqué sur la durée de cette prolongation.« Nous comptons pleinement sur lui et croyons en son grand talent. Il peut et doit devenir un acteur important pour nous à l’avenir », a déclaré Max Eberl, le directeur sportif du club. Formé au PSG, Mamadou Doucouré est arrivé à Gladbach il y a près de 4 ans. Il n’a pas encore évolué avec l’équipe première et joue pour l’équipe réserve, avec qui il a disputé 7 matches cette saison en Regionalliga (D4 allemande).