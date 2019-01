Boubacar Camara : «on doit regretter d’avoir élu un Président… »

Macky Sall a gardé le silence sur beaucoup de sujets lesquels devaient être au cœur de son discours à la Nation. C’est l’avis du candidat à la Présidentielle Boubacar Camara qui s’est penché sur la sortie, ce 31 décembre, du chef de l’Etat.



«On doit vraiment regretter d’avoir élu un président qui a promis une gouvernance sobre et vertueuse et qui a fait un séjour émaillé de scandales», a-t-il déclaré sur Sud Fm. A l’en croire, Macky Sall a échoué lors de son magistère puisqu’il n’a pas réussi à sortir ses compatriotes de l’ornière et ce, malgré les nombreuses richesses découvertes au Sénégal.



Sur sa lancée, M. Camara affirme que le Président Sall devrait plutôt être franc avec les Sénégalais, en leur faisant savoir qu’il n’a pas réussi à s’acquitter correctement de sa mission, à savoir améliorer leurs conditions de vie.