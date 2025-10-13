Bourse de solidarité nationale : le Président Diomaye demande sa relance

Le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a spécifiquement instruit les ministres concernés d’assurer une relance de l’aide sociale, en conformité avec de nouveaux principes d'action. A cet effet, il a engagé le Premier ministre, Ousmane Sonko, les ministres de la Famille, des Finances et du Budget, à relancer l’allocation de deux dispositifs cruciaux dont les « Bourses de Solidarité nationale (BSN) » et les « bourses d’assistance sociale » en cas de sinistre.



Cette relance doit être selon le communiqué du Conseil des ministre du Jeudi 9 octobre, alignée sur quatre principes fondamentaux comme « la nouvelle doctrine de solidarité nationale, l’inclusion, l’équité et de transparence ».



L'objectif est d'assurer que l'aide sociale parvienne efficacement aux populations les plus vulnérables et que les instruments de solidarité respectent rigoureusement les valeurs de la République. Le Chef de l’État a par ailleurs appelé le Gouvernement à veiller à la vulgarisation des valeurs républicaines, rappelant le principe fondamental du « Gouvernement du Peuple, par le Peuple et pour le Peuple ».



Bassirou Diomaye Faye, a en outre réaffirmé le caractère social de la République, ordonnant au Gouvernement l'urgence de restructurer les instruments de protection sociale et de promotion de la solidarité nationale. Cette initiative vise à renforcer la cohésion nationale autour des valeurs républicaines.