Bras de fer opposition vs Macky Sall : l’IED rumine un 23 juin bis

«Ce rassemblement d’aujourd’hui montre la détermination à engager le combat pour un processus électoral consensuel permettant la libre expression du suffrage populaire ». C’est ce qu’a déclaré Me El Hadj Amadou Sall qui lisait la résolution de l’Initiative pour des élections démocratiques (IED).



Ce collectif qui regroupe près de 25 partis politiques et mouvements de la société civile, s’était réuni à Djeddah Thiaroye Kaw pour exiger du régime du Président Macky Sall, l’organisation d’élections transparentes, laquelle exigence commence par la nomination d’une personnalité indépendante à qui il sera confié l’organisation des élections.



Me Sall d’expliquer que cette forte mobilisation démontre que les leaders qui ont enclenché le combat «sont sur la bonne voie», et les pousse à poursuivre le combat jusqu’à la satisfaction de leurs exigences.



L’IED d’ajouter : «La Conférence des leaders est plus que jamais décidée à mener le seul combat qui vaut à tous les sacrifices pour permettre aux Sénégalais de choisir librement leurs représentants à la suite d’une confrontation loyale, transparente dans le respect des règles démocratiques propres à une société libre».



Revenant sur le système de parrainage qui ne tardera pas à entrer en vigueur, l’IED déclare : «Macky Sall et son régime ont décidé de passer en force et tentent d’obtenir un improbable second mandat en tripatouillant la Constitution pour détourner les suffrages des Sénégalais et violer leurs droits. C’est ainsi qu’après avoir honteusement et unilatéralement rompu le consensus sur le processus électoral, Macky Sall, prenant prétexte d’un dialogue totalement biaisé, a décidé, au dernier conseil des ministres tenu ce lundi, d’instituer le parrainage à l’élection présidentielle et entrepris de modifier le Code électoral contre l’avis de l’opposition unie au sein de l’IED».



Oumar Sarr et Cie, qui préviennent le chef de l’Etat qu’il sera responsable de toute instabilité qui pourrait découler d’un forcing, ont décidé de changer de fusil d’épaule, en annulant leur sit-in qu’ils avaient prévu de tenir demain vendredi à la Place Washington, devant le ministère de l’Intérieur, et de se préparer à tenir un grand rassemblement devant l’Assemblée nationale, le jour du vote de la loi sur la modification du Code électoral.