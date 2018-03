Brésil : plusieurs surprises dans la liste de Tite

Lista divulgada, estes serão os jogadores que vestirão a Amarelinha contra Rússia (23/03) e Alemanha (27/03)! 📋⚽🇧🇷 #GigantesPorNatureza pic.twitter.com/xWwUpHWpmU — CBF Futebol (@CBF_Futebol) 12 mars 2018

Considéré comme l’un des grands favoris du prochain Mondial, le Brésil se prépare pour cette échéance avec deux matches amicaux en fin de mois, face à la Russie, le 23 mars à Moscou, et à l’Allemagne, le 27 mars à Berlin. Pour l’occasion, Tite, qui doit se passer des services de sa star Neymar qui récupère de son opération au pied droit, a décidé de convoquer un groupe de 25 joueurs.Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le sélectionneur national a réservé plusieurs surprises. Au poste de gardien, il a notamment choisi de convoquer le portier du FC Valence Neto, auteur d’une saison solide en Liga. En défense, trois éléments évoluant au pays ont convaincu le coach auriverde, à savoir les centraux Geromel (Grêmio), Rodrigo Caio (São Paulo) et le latéral droit Fagner (Corinthians).Dans l’entrejeu, on trouve aussi une surprise de poids. Anderson Talisca, en réussite avec Besiktas en Turquie, a ainsi gagné le droit d’avoir une chance de prouver sa valeur sous le maillot de la Canarinha. Enfin, en attaque, Willian José, 24 réalisations en 52 apparitions en Liga sous le maillot de la Real Sociedad depuis 2016, est la principale nouveauté.La liste :Gardiens : Allisson (AS Roma), Ederson (Man City), Neto (Valence) ;Défenseurs : Thiago Silva (Paris SG), Marquinhos (Paris SG), Dani Alves (Paris SG), Marcelo (Real Madrid), Filipe Luis (Atlético Madrid), Miranda (Inter Milan), Geromel (Grêmio), Fagner (Corinthians), Rodrigo Caio (São Paulo) ;Milieux : Paulinho (FC Barcelone), Casemiro (Real Madrid), Fernandinho (Manchester City), Fred (Shakhtar), Philippe Coutinho (FC Barcelone), Anderson Talisca (Besiktas), Willian (Chelsea), Renato Augusto (Beijing Guoan) ;Attaquants : Douglas Costa (Juventus Turin), Roberto Firmino (Liverpool), Willian José (Real Sociedad), Taison (Shakhtar), Gabriel Jesus (Manchester City).Source: L'Equipe