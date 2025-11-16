Brouille avec Sonko : « Diomaye peut mettre en exécution l’article 52 de la Constitution et dissoudre Assemblée » (Youssou Diallo)

Depuis la semaine dernière, le pays assiste à un bras de fer entre les deux ténors de la République en l’occurrence le Président Bassirou Diomaye Faye et son Premier Ministre Ousmane Sonko. L’origine de cette brouille est la décision du chef de l’État de démettre Aïda Mbodj de ses fonctions de coordinatrice de la coalition « Diomaye Président », officialisée par un communiqué largement diffusé sur les réseaux sociaux, le 11 novembre 2025.



Selon Youssou Diallo, cette situation n'est pas un fait nouveau dans l’arène politique sénégalaise car d’après lui, il y’a eu pas mal de bisbilles entre un Président et son Premier Ministre sous les magistères de Léopold Sédar Senghor, d’Abdou Diouf, d’Abdoulaye Wade et de Macky Sall. Toutefois, il a reconnu qu’il y’a une particularité dans celui de Bassirou Diomaye Faye. « Cette fois ci, la seule différence c’est que le parti qui est au pouvoir avait un leader en l’occurrence Ousmane Sonko qui a été recalé dans les listes électorales à cause de ses différends avec la justice. Et il a proposé un candidat Bassirou Diomaye Faye qui est aujourd’hui le Président de la République », a-t-il rappelé.



A l'en croire, la crise politique peut avoir des répercussions peu favorables sur le pays mais elle peut être évitée s’ils arrivent à se réconcilier et à faire concilier leurs idées. Cependant, M. Diallo de souligner qu'une réconciliation ne peut être possible que sur la base de la politique. « C’est les 54% voix des Sénégalais qui ont porté Diomaye au pouvoir et qui l’ont permis de nommer Ousmane Sonko comme Premier Ministre. Mais la justice lui a donné tous les pouvoirs qui lui permette de le dégommer quand il le voudra. Et ça personne ne peut le changer. Mais à l’Assemblée Nationale c’est Sonko qui dirige car c’est son parti qui détient la majorité. Donc si le Président de la République veut faire voter une loi, il doit irrémédiablement discuter avec lui pour que sa loi soit votée », a-t-il expliqué.



Il a poursuivi en ajoutant que : "Si les deux n’essaient pas de régler leur désaccord, cela peut favoriser le blocage de la gestion du pays".



Cependant pour que le Président de la République puisse contourner cette situation, il peut mettre en exécution l’article 52 de la Constitution qui constitue à dissoudre l’Assemblée nationale, selon le président du CSE. « Même si l’Assemblée nationale n’a fait qu’un mois depuis son installation et que le Président de la République constate qu’il a un blocage institutionnel, l’article 52 lui permet de faire une déclaration pour la dissoudre. Avant de le faire, Il va juste informer le Président du Conseil Constitutionnel et celui de l’Assemblée nationale », a-t-il soutenu. Avant d’ajouter que si les deux persistent dans leur position, l’Assemblée nationale peut être dissoute.



Interrogé sur la durée des prochains élections législatives si l’Assemblée nationale venait à être dissout, l’ancien PCA de la (Société Nationale de Commercialisation des Oléagineux du Sénégal (Sonacos) répond que le Président de la République peut organiser d’autres élections législatives pour former une nouvelle Assemblée nationale sur une durée de 03 mois.



Par ailleurs, si certains sénégalais trouvent que cette « défiance » du Président Diomaye envers Ousmane Sonko aurait dû provenir d’un décret qui le démettra de ses fonctions de Premier Ministre pas d’une opposition d’idée, Youssou Diallo trouve que le Président Diomaye est juste passé par la politique. « Dans un post que j’ai partagé sur Facebook, j’ai dit que Diomaye a relevé le défi lancé par Ousmane Sonko par la politique », a-t-il avancé.



Les conséquences de cette crise se font déjà ressentir avec la visite de travail reportée du Premier ministre mauritanien, Mokhtar Ould Djay. Ce dernier devait effectuer une visite du 16 au 18 novembre 2025 à Dakar mais cette visite a été reportée à une date ultérieure après une décision conjointe des autorités mauritaniennes et sénégalaises. Youssou Diallo a pointé du doigt le Premier Ministre Ousmane Sonko qui selon lui, ne connait pas les priorités. « Ousmane Sonko a juste boudé même s’il ne le dit pas. Il a montré qu’il a du temps pour organiser un terra meeting mais il n’a pas de temps pour gérer les affaires du gouvernement qui devait être une priorité pour lui », a-t-il fustigé