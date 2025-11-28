Réseau social
Budget 2026 : L’Assemblée nationale démarre l’examen du Projet de Loi de Finances ce samedi



L'Assemblée nationale entame, ce samedi 29 décembre 2025, l'examen du Projet de Loi de Finances initiale 2026 en séances plénières, selon un communiqué officiel publié ce 28 novembre.
 
Selon le document, du 29 novembre au 13 décembre 2025, tous les ministres, accompagnés de leurs équipes, passeront devant les députés afin de défendre les budgets alloués à leurs départements.
 
Pour cette première journée du samedi 29 novembre 2025, les ministres suivants se présenteront devant les députés : le ministre des Finances et du Budget à partir 09 heures. Et le ministère de l'Intégration africaine, des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'Extérieur, à partir 17 heures.
