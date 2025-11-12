Budget 2026 : la Commission des Finances adopte les 117,1 milliards FCFA du ministère de l’Environnement

Dans cette perspective, le projet de budget 2026 du ministère s’élève à cent dix-sept milliards cent soixante-dix-huit millions six cent trente-sept mille trois cent vingt et un (117 178 637 321) francs CFA, contre quarante-neuf milliards sept cent cinquante-six millions deux cent soixante-quatre mille quatre cent neuf (49 756 264 409) francs CFA en 2025, soit une hausse de soixante-sept milliards quatre cent vingt-deux millions trois cent soixante-douze mille neuf cent douze (67 422 372 912) francs CFA, correspondant à une progression de 136 % en valeur relative.

Ce montant est toutefois amplifié par les crédits alloués à la Direction générale du Cadre de vie, estimés à soixante-dix milliards neuf cent vingt-six millions huit cent soixante-trois mille deux cent trois (70 926 863 203) francs CFA.

En réalité, le budget classique du METE s’élève à trente-six milliards sept cent soixante-quinze millions neuf cent vingt-trois mille sept cent vingt-sept (36 775 923 727) francs CFA, contre quarante-neuf milliards sept cent cinquante-six millions deux cent soixante-quatre mille quatre cent neuf (49 756 264 409) francs CFA en 2025, soit une baisse de douze milliards neuf cent quatre-vingts millions trois cent quarante mille six cent quatre-vingt-deux (12 980 340 682) francs CFA, équivalant à une diminution d’environ 35 % en valeur relative.

La Commission des Finances et du Contrôle budgétaire, élargie à la Commission du Développement durable et de la Transition écologique, a examiné et adopté, ce mardi 11 novembre, le projet de budget 2026 du Ministère de l’Environnement et de la Transition écologique ( METE), défendu par le ministre dudit département, Abourahmane Diouf, rapporte l'Assemblée nationale du Sénégal.