Bulgarie: l'avion d'Ursula Von der Leyen victime d'un brouillage attribué à la Russie

La présidente de la Commission a entamé vendredi 29 août une tournée des pays de l'UE frontaliers ou situés non loin de la Biélorussie et de la Russie pour faire part de la « pleine solidarité » de l'UE à leur égard.



Son déplacement en Bulgarie a eu lieu dimanche, après des étapes en Lettonie, en Finlande, en Estonie et en Pologne. Et « lors de l'approche pour l'atterrissage à l'aéroport de Plovdiv, le signal GPS a disparu », a indiqué le gouvernement bulgare.



« Nous pouvons confirmer qu'il y a eu brouillage GPS, a déclaré lundi une porte-parole de la cheffe de l'exécutif européen, Arianna Podesta. Les autorités bulgares nous ont informés qu'elles soupçonnaient que cela était dû à une ingérence flagrante de la Russie ».



Si l'avion a atterri « sans difficulté » en Bulgarie, nous sommes « conscients, et habitués d'une certaine manière, aux menaces et intimidations qui font partie intégrante du comportement hostile de la Russie », assure encore Arianna Podesta.



En Bulgarie, Ursula von der Leyen a visité une usine de munitions destinées à l'Ukraine et à renforcer la sécurité du continent européen. Elle est ce lundi en Lituanie.



D'intenses tractations sont en cours parmi les alliés de Kiev pour déterminer quel type de garanties de sécurité lui offrir en cas d'accord de paix avec Moscou afin de prévenir toute nouvelle attaque russe sur ce pays.



Celles-ci se sont nettement accélérées depuis le sommet du 15 août entre Donald Trump et Vladimir Poutine en Alaska, suivi d'une réunion à la Maison Blanche entre le président américain, son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky et sept dirigeants européens.



La semaine dernière, des bureaux de l'Union européenne à Kiev avaient été endommagés par des frappes russes. La cheffe de la diplomatie européenne Kaja Kallas avait annoncé convoquer l'ambassadeur russe dans la foulée.