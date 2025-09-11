Réseau social
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
Bundesliga : Nicolas Jackson attendu pour ses débuts avec le Bayern ce week-end
Après un été mouvementé à Chelsea, l’attaquant sénégalais Nicolas Jackson a rejoint le Bayern Munich. Il portera le numéro 11 et sera présenté ce vendredi, selon le journaliste Fabrizio Romano.
 
Toujours d’après Romano, Jackson pourrait effectuer ses débuts dès ce week-end face à Hambourg, à l’occasion de la 3ᵉ journée de Bundesliga. Une rencontre qui constituera un premier test pour lui dans un collectif bavarois réputé pour son intensité et sa rigueur tactique.
 
Le joueur sénégalais a d’ailleurs pris part à sa première séance d’entraînement avec le Bayern ce jeudi.
Moussa Ndongo

Jeudi 11 Septembre 2025 - 18:57


