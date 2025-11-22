Bundesliga : Nicolas Jackson marque et participe à la démonstration du Bayern Munich (6-2)

Nicolas Jackson a pleinement contribué au large succès du Bayern Munich contre Fribourg (6-2), ce samedi à l’Allianz Arena lors de la 11ᵉ journée de Bundesliga. Entré à la 71ᵉ minute, l’attaquant sénégalais n’a eu besoin que de sept minutes pour marquer le cinquième but bavarois, parfaitement servi par le Français Michael Olise.



L’international sénégalais porte ainsi son total à quatre réalisations cette saison avec le Bayern, dont deux en championnat. Toutes compétitions confondues, club et sélection réunis, il cumule désormais 8 buts et 3 passes décisives depuis le début de la saison.



Grâce à ce nouveau succès, le Bayern consolide sa première place en Bundesliga avec 31 points, loin devant Dortmund, deuxième avec 23 unités.