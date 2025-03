Burkina : 305 otages arrivés à Ouagadougou (source officielle)

Le gouvernement burkinabé a annoncé ce dimanche la libération de 305 otages, dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, qui étaient retenus captifs par des groupes terroristes dans la forêt de la Boucle du Mouhoun. Ces familles, utilisées comme « boucliers humains », ont été secourues par les forces de défense nationales et transférées à Ouagadougou pour une prise en charge humanitaire d’urgence.

Une opération de sauvetage réussie**

Selon la télévision nationale, les otages ont été retrouvés dans la zone de Solenzo, une région située dans la Boucle du Mouhoun, au nord-ouest du pays. Les victimes, en état de dénutrition et de détresse sanitaire, ont été rapidement prises en charge par les autorités. « Grâce au professionnalisme des Forces de défense et des Volontaires pour la défense de la patrie (VDP), ces familles ont été libérées et transférées vers un site provisoire pour une assistance médicale et humanitaire immédiate », a déclaré Gilbert Ouédraogo, ministre en charge de la communication.

Les otages ont révélé avoir été sous le contrôle de groupes terroristes, qui les utilisaient comme boucliers humains pour protéger leurs bases et dissuader les attaques des forces gouvernementales. « Nos forces ont découvert ces familles et recueilli des preuves qu’elles étaient retenues de force par les terroristes », a confirmé le commandant Aziz Ouédraogo, responsable de la communication de l’armée. Selon lui, les terroristes avaient échoué à attaquer un poste avancé des VDP avant d’être repoussés par les forces de sécurité.

Le gouvernement a lancé un appel aux populations vivant dans les zones forestières et les régions touchées par les opérations militaires, les exhortant à fuir les bases des groupes criminels et à signaler toute présence suspecte. « La sécurité des civils est notre priorité absolue. Nous continuerons à intensifier nos offensives jusqu’à l’élimination complète de ces groupes terroristes et la reconquête totale de notre territoire », a affirmé Gilbert Ouédraogo.

Cette opération s’inscrit dans le cadre des efforts renforcés du Burkina Faso pour lutter contre l’insécurité et le terrorisme qui frappent le pays depuis plusieurs années. Les autorités ont réitéré leur détermination à poursuivre les offensives militaires jusqu’à la neutralisation totale des groupes armés et la restauration de la paix dans les zones affectées.

Cette libération marque une victoire symbolique pour les forces burkinabé, mais elle rappelle également l’urgence de protéger les civils pris au piège dans ce conflit qui continue de secouer la région.