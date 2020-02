Burkina Faso : 24 morts lors d'une attaque contre une église protestante

Nouvelle attaque meurtrière au Burkina Faso. 24 personnes ont trouvé la mort dimanche dans une église protestante dans le nord du Burkina Faso, après l'irruption d'un groupe armée terroriste. Cinq soldats ont également péri dans l'explosion d'un engin artisanal. La région est régulièrement touchée par des violences djihadistes, dont la dernière date de moins d'un mois.Les attaques djihadistes ont fait plus de 750 morts depuis 2015. Au moment du culte dominical, "un groupe armé terroriste" a fait irruption dans le village de Pansi, dans la province de Yagha (nord-est), et "attaqué les paisibles populations de la localité après les avoir bien identifiées et séparées des non-résidents", a annoncé lundi le gouverneur de la région du Sahel, le colonel Salfo Kaboré."Le bilan provisoire fait état de 24 personnes assassinées, dont le pasteur d'une église protestante. Nous déplorons également 18 blessés et des personnes enlevées", a précisé le colonel Kaboré. "Les blessés ont été évacués à Sebba et Dori pour des soins appropriés et les personnes décédées portées en terre le même jour par les survivants, aidés spontanément par les habitants des villages voisins", a ajouté le gouverneur. lexpress .fr