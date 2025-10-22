Burkina Faso : Des magistrats craignent une disparition forcée

Le régime militaire, issu d’un coup d’Etat perpétré en septembre 2022 et dirigé par le capitaine Ibrahim Traoré, est régulièrement accusé de réprimer des personnalités considérées comme hostiles au pouvoir.







Au Burkina Faso, le régime militaire issu d’un coup d’Etat perpétré en septembre 2022 et dirigé par le capitaine Ibrahim Traoré est régulièrement accusé de réprimer des personnalités considérées comme hostiles au pouvoir. Parmi les mesures de répression, la junte assume des enrôlements forcés pour combattre les djihadistes opérant dans le pays depuis une dizaine d’années.



« La direction générale de Burkina Yawana informe l’opinion publique que son directeur de publication, Lamine Traoré, interpellé mardi a retrouvé la liberté lundi 20 octobre », ont écrit les responsables de ce média, qui avait cessé de publier depuis une semaine.

Aucune déclaration officielle

Dans un communiqué, la direction dit « se réjouir de la libération de son directeur de publication et salue la courtoisie, le professionnalisme et l’esprit d’écoute dont ont fait preuve les enquêteurs tout au long du processus ».



Le directeur de publication de Faso7, « Abdou Zouré, a également été libéré hier [lundi]. Il a déjà tourné la page de cet épisode », a pour sa part signalé un proche à l’AFP. Faso7 n’a pas communiqué sur son interpellation ni sur sa libération.

Plusieurs journalistes ont récemment été arrêtés et interrogés pendant quelques jours par des agents du renseignement avant d’être libérés. Certains d’entre eux avaient participé fin septembre à une interview avec le capitaine Ibrahim Traoré, réalisée à l’occasion des trois ans de l’arrivée de la junte au pouvoir.



