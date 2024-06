Burkina Faso: des soldats maliens et des mercenaires russes de Wagner sont arrivés à Ouagadougou

Les applications de suivi aérien montrent qu'un appareil affrété par la compagnie russe Abakan Air a fait à quatre reprises le trajet de Gao, dans le nord du Mali, à Ouagadougou, entre samedi et lundi. Précisément un Iliouchine (II-76), un avion de transport militaire capable d'accueillir un grand nombre d'hommes et d'importantes quantités de matériel.



Selon les informations recoupées par RFI auprès de plusieurs sources sécuritaires de pays de l'Alliance des États du Sahel (Mali-Burkina-Niger), 80 à 120 hommes, des militaires maliens et des mercenaires russes de Wagner désormais intégrés au « Corps africain » géré par les services extérieurs russes sont ainsi arrivés, et se trouvent toujours, dans la capitale burkinabè.



Leur mission : appuyer le président de transition, le capitaine Ibrahim Traoré, dont le pouvoir est présenté comme « vacillant ».



S'agit-il de le protéger d'une mutinerie, voire d'une éventuelle tentative de coup d'État, afin de le maintenir au pouvoir ? Ou d'éviter tout débordement jusqu'à ce qu'une solution soit trouvée pour une forme de « rectification de la transition » burkinabè ?



L'expression avait été utilisée par les autorités militaires du Mali en mai 2021 après le second putsch dirigé par le colonel Assimi Goïta contre le président et le Premier ministre de transition de l'époque, après une tentative de remaniement ministériel.



Certaines sources assurent que ces hommes ont vocation à se rendre à Dori, non loin de Mansila, d'où le mouvement de contestation serait parti après le massacre commis par le Jnim, le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, liés à al-Qaïda, la semaine dernière. Une information démentie par les sources jointes par RFI. Mercredi après-midi, des habitants joints par RFI à Dori assuraient que la situation y était calme.



À ce stade, beaucoup de questions et d'hypothèses, mais aucune certitude sur la suite des évènements, qui se jouent donc au niveau national burkinabè, mais également au niveau régional de l'AES, et avec l'implication des supplétifs russes de Wagner.



Mercredi 12 juin dernier, après l'attaque de Mansila mais avant le tir d'obus dans la cour de la télévision nationale, Ibrahim Traoré avait présidé le Conseil des ministres. Depuis, il s'est brièvement montré pour la Tabaski mais sans prononcer une seule parole.



Le prochain Conseil des ministres que le capitaine Traoré est censé présider doit se tenir ce mercredi 19 juin.