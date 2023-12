Burkina Faso: l’ancien ministre Ablassé Ouedraogo appréhendé à son domicile

L'homme politique et ancien ministre des Affaires étrangères, Ablassé Ouedraogo, a été appréhendé lors de son retour au Burkina Faso par des inconnus à son domicile de Ouagadougou, ce dimanche soir. Leader du parti « Le Faso Autrement », Ablassé Ouedraogo avait interpellé les autorités religieuses et coutumières burkinabès dans un courrier en octobre dernier où il était assez critique sur la gestion du gouvernement de transition. Suite à cette missive, rendue publique, Ablassé Ouedraogo aurait reçu un ordre de réquisition militaire envoyé par le pouvoir de transition et l'obligeant à se rendre au front contre les jihadistes. Ablassé Ouedraogo est âgé de 70 ans.