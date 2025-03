Burkina Faso: l’armée revendique d’avoir «neutralisé» plus de 70 terroristes

Le 10 février 2025, une attaque visait un détachement de l’armée burkinabè dans la province du Sourou, à l’ouest du Burkina Faso. Les forces armées n'ont pas tardé à riposter avec le soutien de leurs moyens aériens.



Au moins 73 terroristes ont été neutralisés, selon la télévision nationale RTB, citant un rapport de l’armée. Parmi les terroristes tués figurent, Djafar Libé, Abou Seydou et surtout Sangaré Kalirou, alias Abdoul Kalirou, tous trois membres du Groupe de Soutien à l’Islam et aux Musulmans (JNIM).



Longtemps recherché par les services de renseignement burkinabè, Abdoul Kalirou, a participé à plusieurs attaques contre les forces armées burkinabè à Toéni, Sono et Diouroum selon des sources sécuritaires. Ce combattant terroriste de 30 ans est impliqué dans des exactions contre les populations civiles dans les provinces de la Kossi et du Sourou, selon la RTB.



L’Agence d’information du Burkina rapporte pour sa part que la neutralisation d'Abdoul Kalirou constitue un coup dur pour les terroristes encore actifs dans la région de la Boucle du Mouhoun.