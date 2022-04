Burkina Faso : l'ex-président Kaboré transféré à son domicile, toujours sous surveillance

Les avocats de la famille de l'ex-président burkinabè Thomas Sankara, assassiné lors d'un putsch en 1987, ont réclamé, jeudi 7 avril, l'extradition de Blaise Compaoré, qui a été condamné à perpétuité dans cette affaire et en exil en Côte d'Ivoire depuis 2014. Cette extradition est "une lutte de l'état burkinabè, du peuple burkinabè", a estimé Me Prosper Farama, lors d'une conférence de presse.



L'ONU a réclamé au gouvernement malien d'autoriser un accès "impératif" à la localité de Moura où l'armée malienne, assistée de forces étrangères présumées liées à la société russe Wagner, est accusée d'avoir perpétré un massacre fin mars.



L'organisation britannique de défense des droits de l'Homme Minority Rights Group International affirme dans un rapport publié mercredi 6 avril que des militaires et des gardes du parc national de Kahuzi-Biega, dans l'est de la RD Congo, ont commis des crimes à l'encontre de populations autochtones pygmées batwa vivant dans le parc. Julie Barrière, coordinatrice des programmes juridiques auprès de Minority Rights Group International, présente le contenu de cette enquête.



Le Rwanda commémore, ce jeudi le 7 avril, le 28ème anniversaire du génocide des Tutsi. La préservation des archives des documents liées à 1994 et les témoignages des rescapés vieillissants devient un enjeu pour la mémoire du dernier massacre de grande ampleur du XXème siècle. L'organisation Ibuka a lancé un programme ambitieux de digitalisation de ces éléments. Le reportage de Simon Wohlfahrt.