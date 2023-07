Burkina Faso: manifestation de jeunes après «l’enlèvement» de l’ex-député et maire de Komsilga

Au Burkina Faso, des centaines de jeunes ont manifesté dans la nuit de vendredi à samedi, à la périphérie sud de la capitale. Ils ont dressé des barricades durant toute la nuit empêchant la circulation sur la route nationale N°6 pour protester contre ce qu’ils considèrent comme un enlèvement de l’ex-député, maire de la commune de Komsilga, située à une vingtaine de kilomètres de la capitale. Selon l’Union pour le progrès et le changement, le parti auquel appartient l’ex-député et maire, Issouf Nikiema a été enlevé par des hommes encagoulés en plein Ouagadougou, alors qu’il se rendait à la prière du vendredi. Le parti dit ignorer à ce stade les raisons et les auteurs de cet acte crapuleux. Le parti exige des autorités de faire la lumière sur cette affaire.