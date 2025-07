Burkina Faso: nouvelle attaque terroriste contre l'université de Fada N'Gourma

Au Burkina Faso, l'université de Fada N'Gourma a de nouveau été visée par une attaque terroriste. Samedi 19 juillet dans la soirée, plusieurs engins utilisés pour la construction de routes au sein de l'établissement ont été incendiés. Il y a quelques semaines déjà, le poste de sécurité de cette université avait été pris pour cible.



L'attaque de samedi soir n'a fait aucune victime. Les assaillants s'en sont pris aux matériels d'une entreprise qui effectue des travaux au sein de l'université de Fada N'Gourma, au Burkina Faso. Plusieurs engins de construction ont été incendiés. La sécurité de l'établissement universitaire n'a pu contenir l'attaque terroriste, déplore une source locale.



C'est la troisième fois que l'université de Fada N'Gourma, située à plus de 200 kilomètres à l'est de Ouagadougou, est ciblée en l'espace de trois semaines. Fin juin, une attaque contre le poste de police de l'université a fait sept morts dans les rangs de la police et un mort parmi les militaires. Elle a été revendiquée par le Groupe de soutien à l'islam et aux musulmans (Jnim). Quelques jours après, des hommes armés étaient revenus sur le site et ont tiré sur les bâtiments sans faire de victimes.



L'université est située en périphérie nord de la ville de Fada N'Gourma, dans une région frontalière avec le Niger, où sévit le groupe jihadiste Jnim, lequel est affilié à al-Qaïda.