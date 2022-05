Burkina : Kemi Séba expulse la correspondante de TV5 d’une salle où il tenait une rencontre

C’est sous forte escorte que Fanny Naoré Kabré, journaliste franco-burkinabè, correspondante de TV5 monde au Burkina a été expulsée du meeting de « Urgences panafricanistes » qui s’est tenu samedi à la maison du peuple de Ouagadougou. Ce meeting dont le principal orateur n’est autre que Kemi Seba, le panafricaniste franco-béninois avait pour but, la réclamation du départ de la France du Burkina. Ainsi, dès sa prise de parole Kemi Seba a demandé à la journaliste de TV5 Monde Afrique de sortir. Et c’est avec l’acclamation de la foule, comme pour saluer l’action de Kemi Seba que celle-ci a été raccompagnée sous forte escorte à l’extérieur de la maison du peuple.



«Je vois la une jeune dame qui m’a l’air sympathique qui je crois est de TV5 monde c’est ça? Nous sommes dans une mobilisation patriotique, depuis que nous avons commencé cette mobilisation contre la France -Afrique, les médias français n’ont cessé de nous diaboliser, de nous diaboliser, de nous caricaturer, de nous salir, d’accord? Et donc ! Avec tout le respect que je vous dois et vous êtes une femme, je vous dois respect, je vais demander à la sécurité de faire sortir TV5 monde, je ne veux pas tv5 ici » a déclaré l’activiste panafricain Kemi Seba sous l’acclamation de ses soutiens, relayent plusieurs médias burkinabè.