Burkina: à l’est du pays, la situation sécuritaire inquiète

Au Burkina Faso, la situation sécuritaire dans l'Est du pays devient de plus en plus inquiétante. Une nouvelle attaque a eu lieu mercredi 5 septembre : deux militaires ont trouvé la mort lorsque leur véhicule a sauté sur un engin explosif. Il y a quelques jours sept militaires avaient été tués dans les mêmes conditions et deux autres attaques ont visé une brigade et gendarmerie et un campement de chasse. Dans une lettre, le directeur régional de la police explique que si rien n'est fait dans les meilleurs délais, la zone sera aux mains des terroristes.