Burkina : les avocats des ayants-droit de Sankara demandent aux autorités de faire arrêter et déférer Compaoré

L'ex-président burkinabè Blaise Compaoré, en exil en Côte d'Ivoire depuis qu'il a été renversé en 2014 par une insurrection populaire, est «attendu» à Ouagadougou pour participer à une réunion d'anciens chefs d'État «d'ici la fin de la semaine».



Les avocats des ayants-droit de feu Thomas Sankara ont saisi les autorités pour faire arrêter et déférer l’ex-président du Faso. Dans un communiqué rendu public ils ont interpellé avec insistance les autorités judiciaires, "à prendre toutes leurs responsabilités.



En effet, les avocats des ayants-droit de feu Thomas Sankara, informent que si l'information faisant état d'un retour probable de l'ex-président était avérée, il n'en demeure pas moins, qu'ils se doivent de rappeler la décision rendue le 06 avril 2022 par la chambre de jugement du tribunal militaire de Ouagadougou.



Ils ont rappelé aux autorités que la justice avait déclaré les accusés Compaoré Blaise et Diendéré Gilbert coupables des faits de complicité d'assassinat.



Les avocats rappellent également que les accusés sont condamnés "à la peine d'emprisonnement à vie chacun". Compte tenu de ce qui précède et d'autres décisions rendues, ils invitent les autorités judiciaires", à faire arrêter et déférer Blaise Compaoré à la justice du Burkina Faso afin que force reste à la loi".