Burkina : toutes les écoles seront fermées vendredi et samedi à cause des appels à manifestation

Au Burkina, les écoles seront fermées à cause des appels à manifestations. Le Ministre de l'Éducation nationale de l'Alphabétisation et de la Promotion des Langues nationales a informé la communauté éducative qu'au regard des appels à manifester le 27 novembre 2021 par certaines organisations, les établissements scolaires resteront fermés le vendredi 26 novembre et le samedi 27 novembre 2021, sur toute l'étendue du territoire.



Dans un communiqué de presse, le ministère soutient que cette mesure a pour objectif de "préserver la sécurité des élèves, des enseignants et du personnel administratif".



Par conséquent, aucune activité pédagogique ne doit se mener ces deux jours pour quelques motifs que ce soit.



Le Ministre en charge de l'Éducation exhorte la communauté éducative au strict respect de cette mesure dans l'intérêt bien compris des élèves.